Jena | Wieder mehr Besucher beim Basketball zugelassen

In den kommenden beiden Heimspielen von Medipolis SC Jena dürfen mehr Zuschauer in die Sparkassen-Arena als bisher. Nach Vereinsangaben dürfen nun wieder regulär alle 1.051 Plätze nach der 3G-Regel belegt werden. Die Stadt habe das entsprechende Hygienekonzept genehmigt. Bisher durften nur 950 Zuschauer die Spiele live in der Halle verfolgen.

Die nächsten Spiele finden am Samstag gegen Paderborn und am 29. Oktober gegen Hagen statt. Fans und Zuschauer, die keinen gültigen Test haben, können sich nach Vorlage ihrer Tickets kostenfrei von 17:30 bis 19:15 Uhr neben der Arena testen lassen. In der Halle muss auf allen Wegen eine Maske getragen werden. Am Platz selbst besteht keine Maskenpflicht.

Bleiche-rode | Besuchsverbot in Helios Klinik

In der Helios Klinik Bleicherode gilt ab Montag ein Besuchsverbot. Grund sind nach Angaben der Geschäftsführung die steigenden Corona-Infektionszahlen. "Wir bedauern diesen Schritt sehr, denn wir wissen, wie wichtig der persönliche Kontakt zu Angehörigen ist", sagte Alexandra Jung, Assistentin der Klinikgeschäftsführung, am Freitag. Dennoch halte man das Besuchsverbot für wichtig, um Patienten und Mitarbeiter zu schützen und die stationäre und ambulante Patientenversorgung aufrechtzuerhalten. Ausnahmen vom Besuchsverbot gibt es demnach nur in medizinischen Notfällen. Für diese Besucher gilt die 3G-Regel.

Gotha | Strengere Regeln für Veranstaltungen

Mit dem Erreichen der Warnstufe 2 werden im Kreis Gotha die Corona-Regeln verschärft. Nach Angaben des Landratsamts müssen ab Samstag öffentliche Veranstaltungen schon ab 300 Teilnehmern unter freiem Himmel und ab 150 in Innenräumen beantragt und genehmigt werden. Die 3G-Regel bleibt in vielen öffentlichen Bereichen bestehen. Aber auch auf privaten Feiern müssen die Gäste künftig nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind - falls die Teilnehmerzahl auf 30 oder mehr steigt.

Sonneberg | Coronatests im Landkreis weiter möglich