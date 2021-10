Das Kabinett hatte am Dienstag beschlossen, dass nach den Ferien an allen Thüringer Schulen die Warnstufe 2 gelten soll. Damit wird es ein Testangebot zweimal wöchentlich für die Schüler geben, die nicht geimpft oder genesen sind. Wer sich nicht testen lässt, soll in separaten Lerngruppen und nicht im Klassenverband unterrichtet werden. Vitzthum sagte, sie frage sich, mit welchem Personal und mit welchen Räumen Schulen dies umsetzen wollen. Am Freitag ist für die rund 250.000 Schülerinnen und Schüler im Freistaat der letzte Schultag vor den Herbstferien. Die Schule geht dann erst zwei Wochen später, am 8. November wieder los.

In den beiden Regiomed-Kliniken im Landkreis Sonneberg sind momentan keine Patientenbesuche möglich. Der Klinikkonzern hat wegen der stark steigenden Corona-Fallzahlen am Donnerstag einen Besucherstopp für die Krankenhäuser in Sonneberg, Neuhaus am Rennweg und Hildburghausen verfügt. In bestimmten Fällen gelten jedoch Ausnahmen. Schwerstkranke Patienten können besucht werden. Werdende Väter dürfen mit entsprechender Schutzausrüstung und aktuell negativem Test in den Kreißsaal. Nach Angaben des Robert Koch-Institutes liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Sonneberg am Freitag bei 184,1 und im Kreis Hildburghausen bei 134.