So sollten Mitschüler eines positiv getesteten Kindes nicht länger in häusliche Isolation geschickt werden. Vielmehr sollten sie jeden Tag getestet werden und in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei solch einer Lösung könnten sie zwar nicht am Hort-, jedoch am Schulbetrieb teilnehmen, hieß es. Außerdem dürfe sich der betroffene Klassenverband nicht mit anderen Klassen vermischen. Ab drei positiven Fällen in der Klasse werde für alle eine 14-tägige Quarantäne angeordnet, so der Vorschlag der Stadt Weimar.

Amtsärztin Isabelle Oberbeck, Oberbürgermeister Peter Kleine, Bürgermeister Ralf Kirsten und Pressesprecher Andy Faupel (v.l., Archivfoto) Bildrechte: MDR/Sebastian Großert