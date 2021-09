Dem Landkreis Hildburghausen drohen wieder schärfere Corona-Regeln. Grund sind immer mehr Menschen, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die sogenannte Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz hat am Freitag die erste Warnstufe erreicht. Bereits den sechsten Tag in Folge hat der Landkreis zudem einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Hält sich die Hospitalisierungsrate noch weitere zwei Tag auf diesem Niveau, treten neue Corona-Regeln in Kraft.