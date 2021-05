Thüringen lockert ab Donnerstag die Auflagen für Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Entsprechende Regelungen sollen mit der neuen Corona-Verordnung in Kraft treten, wie Gesundheitsministerin Heike Werner sagte. Sie kündigte überdies an, dass Thüringen einen elektronischen Impfnachweis erproben wolle. Man werde das Pilotprojekt bereits kommende Woche starten, sagte Werner. Details will die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen am Montag nennen. Genesene und Geimpfte werden in Thüringen künftig von der Pflicht befreit, vor dem Besuch von Geschäften, Friseurläden, Zoos oder Pflegeheimen einen negativen Corona-Test vorzulegen.