Weimar | Stadt will 3G-Regeln einführen

Die Stadt Weimar will nun auch die 3G-Regeln einführen. Ab wann diese gelten ist derzeit noch unklar. Aus dem Rathaus hieß es am Dienstag lediglich, eine neue Allgemeinverfügung werde "in Kürze" veröffentlicht. Dann dürfen nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete zum Beispiel Restaurants und Fitnessstudios nutzen oder in Hotels übernachten. Auch für Veranstaltungen gelten dann strengere Bestimmungen. Die Allgemeinverfügung muss vom Thüringer Gesundheitsministerium genehmigt werden. In Weimar gilt aktuell Corona-Warnstufe 1. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut bei 180, die Hospitalisierungsinzidenz bei 1,5.

Jena | Sorge wegen Infektionen bei Jüngeren

Nicht nur Covid-19, sondern auch andere Infektionskrankheiten bei Kindern und jüngeren Menschen bereiten Thüringer Medizinern Sorgen. Wie der Jenaer Infektiologe Mathias Pletz mitteilte, liegen in Jena auch immer mehr jüngere, ungeimpfte Menschen zwischen Ende 20 und Mitte 40 auf der Intensivstation. Zudem sei die Zahl der Patienten mit dem Atemwegserreger RSV in der Klinik gestiegen. Das Problem sei, dass diese Infektionen nun alle zeitgleich auftreten würde, so Pletz.

Zwar treten schwere Covid-19-Verläufe bei Kindern nach Einschätzung des Leiters der Jenaer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, James F. Beck, eher seltener auf. Dennoch gebe es Fälle, bei denen Covid-19 Autoimmunerkrankungen nach sich ziehen würde.

Weimarer Land | Coronavirus breitet sich in Schulen weiter aus

Das Corona-Virus breitet sich vor allem an den Schulen in Weimar und im Weimarer Land weiter aus. So wurden Grundschüler aus Kranichfeld nach einer bekannt gewordenen Infektion in Quarantäne geschickt. Auch an der Regelschule Schöndorf und den drei Weimarer Gymnasien Goethe, Schiller und Humboldt wurden mehrere Infektionen nachgewiesen. Das Bildungsministerium spricht dort von einem "erweiterten Infektionsgeschehen". Das bedeutet, dass mehr als fünf Prozent der Personen in einer Einrichtung infiziert oder mehr als ein Viertel in Quarantäne sind.

Suhl | Zentralklinikum verschärft weiter Besuchsregeln

Das Suhler SRH Zentralklinikum verschärft die Besuchsregeln erneut. Wie ein Kliniksprecher mitteilte, können Patienten ab Mittwoch wegen der Corona-Lage nur noch in Ausnahmefällen besucht werden. Diese gelten unter anderem für Schwerstkranke und Patienten auf den Kinderstationen. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Zudem ist nur ein Besucher pro Patient zugelassen. Persönliche Arztgespräche sind für Angehörige nach vorheriger Absprache möglich. Väter dürfen weiterhin bei der Entbindung dabei sein. Alle Besuchsregeln sind auf der Internetseite des Klinikums abrufbar.

Thüringen | Corona-Inzidenz deutschlandweit am höchsten