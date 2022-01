Fast zwei Drittel kamen mit einem Termin ins kommunale Impfzentrum in Eisenach, rund 2.600 besuchten die 17 Sonderaktionen des mobilen Impfteams ohne Termin in verschiedenen Orten des Landkreises. Landrat Reinhard Krebs (CDU) zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn er sich gewünscht habe, dass noch mehr Ungeimpfte den Mut gefunden hätten, sich schützen zu lassen.

Werner warnte zudem davor, bei der aktuellen Omikron-Welle auf einen milden Verlauf zu vertrauen. Noch sei schwer absehbar, in welche Richtung sich die Pandemie entwickle. Die Zahlen zeigten zwar, dass insbesondere in den Großstädten weniger Menschen schwer erkrankten und auch nicht im Krankenhaus behandelt werden müssten. Andererseits steige zurzeit in den USA die Zahl der Corona-Toten extrem an. Die USA seien vergleichbar mit Deutschland, mit einer ähnlichen Impfquote und einem ähnlich großen Anteil an Älteren in der Bevölkerung.