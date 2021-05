Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat bei einer Mahnwache von Südthüringer Gewerbetreibenden die Corona-Politik der Landesregierung verteidigt. Der SPD-Politiker sagte am Samstag in Lauscha (Kreis Sonneberg), er habe Verständnis für die Sorgen der Unternehmer, aber die Zahl der Intensivpatienten in den Thüringer Krankenhäusern sei nach wie vor zu hoch. Wenn Hotels und Gaststätten zu schnell wieder öffnen, würden die Menschen wieder verstärkt durchs Land reisen und die Ansteckungsgefahr dadurch steigen.