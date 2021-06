Nach vielen Monaten Schließzeit öffnen in Jena die Schwimmhallen wieder. Den Anfang macht am Montag die Schwimmhalle Lobeda, wie die Bäder- und Freizeitgesellschaft mitteilte. Allerdings sei vorerst nur das Vereinsschwimmen möglich. Das öffentliche Schwimmen werde zunächst noch nicht angeboten, hieß es.

Das Freizeitbad GalaxSea erwartet ab 1. Juli wieder große und kleine Badegäste - täglich von 10 bis 22 Uhr. Die Vorbereitungen für den Neustart von Schwimmbad, Sauna und Wellnessbereich laufen. Laut Bädergesellschaft ist es momentan schwierig, Saisonkräfte für die Bäder zu finden. Ein Grund dafür ist der Mehrbedarf an Aufsichtspersonal in den Freibädern wegen des in diesem Schuljahr ausgefallenen Schwimmunterrichts.