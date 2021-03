Anfang Februar hatte Hasse ihm geschrieben, dass es keine Bedenken "aus datensicherheitstechnischen Sicht" gegen die App gebe, in einem auf 18. März datierten und an den Gemeinde- und Städtebund Thüringen adressierten Brief bittet Hasse allerdings darum, die App noch nicht zu beschaffen oder zu nutzen. "Es besteht die theoretische Möglichkeit, dass sich anschließend noch Nachbesserungsbedarf ergibt", hatte Hasse der dpa am Freitag gesagt. Zuvor hatte Ramelow erklärt, dass eine elektronische Kontaktnachverfolgung eine Voraussetzung für Öffnungsperspektiven im Lockdown sei.