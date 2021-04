Mit einer Großprojektion am Landtagshochhaus gedenkt das Parlament der Opfer der Corona-Pandemie. Der Landtag beteiligt sich damit an einer bundesweiten Gedenkveranstaltung des Bundespräsidenten. Am Samstagabend wird eine riesige brennende Kerze an der Fassade des Hochhauses zu sehen sein. Landtagspräsidentin Birgit Keller sagte, die Zahl der Opfer mache tieftraurig. Deshalb wolle man ein weithin sichtbares Zeichen senden, um an diese Menschen zu erinnern.