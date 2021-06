Im Landkreis Hildburghausen kann von Montag an wieder Vereinssport betrieben werden. Wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte, öffnen die Sportstätten wieder. Die Vereine müssen Infektionsschutzkonzepte erarbeiten und auf Verlangen vorzeigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Hildburghausen liegt seit fünf Werktagen in Folge unter dem Wert von 50. Auch in dieser Woche rechnet das Amt mit niedrigen Fallzahlen, so dass bald auch der Wert von 35 stabil unterschritten werden könnte.