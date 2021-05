Gotha | Corona-Tests im Kaufhaus

Das Kaufhaus Moses in Gotha richtet eine Corona-Teststelle ein. Bürger können sich am Montag von 17 Uhr bis 19 Uhr checken lassen. Ab Dienstag werden dann täglich 9 Uhr bis 11 Uhr sowie 16 Uhr bis 18 Uhr kostenfrei Schnelltests ohne Termin gemacht. Das Kaufhaus kooperiert dafür mit der Goethe-Apotheke am Hauptmarkt. Die Teststelle befindet sich links am Gebäude wo früher eine Drogerie war.

Saale-Orla-Kreis | Weitere Corona-Teststellen

Das Kino in Wurzbach im Saale-Orla-Kreis wird ab Montag zum Corona-Testzentrum. Bürger werden dort kostenfrei mit Schnelltests gecheckt. In Bad Lobenstein gibt es ebenfalls ab Montag solch ein Angebot in den früheren Räumen der Volkssolidarität. Laut Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) hatte sich Start des Testzentrums aufgrund mehrerer Quarantänefälle verzögert.

Insgesamt gibt es damit acht Teststellen im Saale-Orla-Kreis. Kostenlos testen lassen können sich Menschen in Schleiz, Pößneck, Neustadt an der Orla, Triptis, Gefell und Rosenthal am Rennsteig. Der Saale-Orla-Kreis ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 500 zurzeit bundesweit einer der am stärksten betroffenen Landkreise.

