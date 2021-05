Der Landkreis Greiz will Feuerwehrleute beim Impfen priorisieren. Für sie werden Impfdosen aus dem Sonderkontingent des Landkreises vorgehalten, die bislang nicht von Eltern oder Einpendlern aus anderen Landkreisen genutzt wurden. Das teilte das Landratsamt mit. In den Impfstellen des Landkreises, wie in Zeulenroda-Triebes oder Greiz sind von der Kreisverwaltung entsprechende Namenslisten der Feuerwehrleute hinterlegt. Falls am Abend Impfdosen übrig bleiben sollten, könnten die Kameraden zeitnah informiert werden.