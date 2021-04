Thüringen | Intensivpatienten werden in Kliniken anderer Bundesländer verlegt

In dieser Woche sollen die ersten schwerkranken Corona-Patienten in Kliniken anderer Bundesländer verlegt werden. Da die Thüringer Intensivstationen mit mehr als 230 Patienten einen neuen Höchststand erreicht haben und an der Belastungsgrenze seien, seien die notwendig, sagte der Jenaer Intensivmediziner Michael Bauer. Er koordiniert die Zusammenarbeit der Thüringer Kliniken bei der intensiv-medizinischen Betreuung von Covid-Patienten. Derzeit führe er Gespräche mit Krankenhäusern in Oberfranken und Niedersachsen. Weil die Inzidenzwerte in Sachsen und Sachsen-Anhalt ebenfalls sehr hoch seien, werde auf Bayern und Niedersachsen ausgewichen. Nach Angaben von Bauer ist akutell ein Bedarf von 10 bis 20 Thüringer Patienten für eine Verlegung angemeldet.

Leinefelde-Worbis | Protest vor Schulamt im Eichsfeld

Vor dem Staatlichen Schulamt Nordthüringen in Worbis haben rund 140 Menschen gegen Coronaauflagen an Schulen demonstriert. Ihr Protest richtete sich vor allem gegen die Maskenpflicht und Corona-Schnelltests für Schüler. Nach Polizeiangaben verlief die Kundgebung friedlich. Einige Demonstranten tragen allerdings keinen Mund-Nasen-Schutz. Einzelne Eltern sprachen mit den Mitarbeitern des Schulamtes über ihre Anliegen.

Kundgebung vor dem Nordthüringer Schulamt in Worbis Bildrechte: MDR/Armin Kung

Nieder­sachs­werfen | Harztorlauf abgesagt

Der für den 2. Mai geplante Harztor-Lauf in Niedersachswerfen (Kreis Nordhausen) ist abgesagt worden. Das teilte der Harztor-Lauf-Verein am Mittwochmorgen mit. Man habe sich bei einer emotionalen Vorstandssitzung am Dienstagabend so entschieden, heißt es. Noch vor wenigen Wochen waren die Veranstalter davon ausgegangen, den Lauf trotz der Pandemie austragen zu können. Angesichts zweier Startpunkte in Sophienhof und Ilfeld könnten die Abstandsregeln eingehalten werden, hieß es. Die Pläne seien mit Blick auf die aktuelle Entwicklung nicht zu halten, heißt es nun. Der Harztor-Lauf sollte zum siebten Mal ausgetragen werden.

Sonders­hausen | Residenzfest abgesagt

Sondershausen hat das für Ende Mai geplante Residenzfest abgesagt. Die aktuelle Lage macht laut Stadtverwaltung eine Planung unmöglich. Das Konzert mit der Band "Münchener Freiheit" werde auf den 17. September verschoben. Als kleinen Ersatz für das Residenzfest soll es wieder Hebebühnenkonzerte an verschiedenen Orten in der Stadt und andere Angebote geben.

Suhl | IHK fordert Steuerentlastung für Testen

Die IHK Südthüringen fordert eine Steuerentlastung, um die Corona-Schnelltests in Unternehmen zu finanzieren. Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas sagte, Firmen könnte ähnlich wie beim Abzug von Handwerkerleistungen unter die Arme gegriffen werden. Zudem solle die Belegschaft dazu verpflichtet werden, die Tests auch anzunehmen. Hier brauche es die gleiche Konsequenz wie beim Betreten von Schulen.

Gera | Lesefestival abgesagt

Gera hat das internationale Lesefestival "StadtLesen" pandemiebedingt abgesagt. Es sollte vom 6. bis 9. Mai stattfinden. Bei dem Festival in jährlich wechselnden Orten sollen die schönsten Plätze der Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Lesewohnzimmern unter freiem Himmel werden bei freiem Eintritt.

Suhl | Eine Etage in Erstaufnahmestelle unter Quarantäne gestellt