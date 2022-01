Ob sich nach den Winterferien auch die Anzahl der wöchentlichen Tests an den Schulen erhöht, ist noch unklar. Derzeit wird an Thüringer Schulen zwei Mal pro Woche getestet. In anderen Bundesländern gibt es teils drei oder mehr Tests pro Woche.

Thüringen ist trotz eines Anstiegs weiterhin das Bundesland mit der deutschlandweit niedrigsten Corona-Inzidenz. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Freitag mit 264,5 an. Am Vortag lag der Wert noch bei 240,9. Innerhalb des Freistaats verzeichnet das RKI für das Weimarer Land (412,0) und die Stadt Jena (447,9) die höchsten Infektionsraten. Am niedrigsten - in Thüringen sowie am zweitniedrigsten in ganz Deutschland - ist die Inzidenz im Landkreis Sonneberg mit 168,3.