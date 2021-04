Am Ostersonntag ist am Flughafen Erfurt-Weimar ein weiterer Frachtflieger mit Corona-Schnelltests gelandet. Der Flughafen teilte mit, die Boeing 757-200 der russischen Fluggesellschaft EROFEY habe 17 Tonnen Corona Test-Kits geliefert. Sie seien für ganz Deutschland bestimmt.

Bei der Thüringer Pharmaglas GmbH und Co. KG Neuhaus am Rennweg kommen die 115 Mitarbeiter kaum noch hinterher. Der Bedarf an medizinischen Glasprodukten ist weltweit gestiegen. Die Firma produziert unter anderem die Fläschchen für Corona-Impfstoff. Doch der Betrieb fühlt sich von der Politik allein gelassen, es fehle an Infrastruktur und damit auch an jungen Fachkräften, sagte Pharmaglas-Chef Meinel MDR THÜRINGEN.