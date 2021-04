Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Thüringen ist am Freitag auf 10.850 gestiegen. Das sind 365 mehr als am Donnerstag und 3.333 mehr als vor zwei Wochen. Am Freitag wurden 845 neue Infektionen registriert. Damit sind bisher insgesamt 96.933 Thüringer positiv auf das Virus getestet worden. 25 weitere Infizierte sind gestorben.