Die Schokoladenmanufaktur in Oldisleben verzichtet auf das Ostergeschäft. Wie Inhaberin Karin Finger MDR THÜRINGEN sagte, ist der Großteil der 30 Beschäftigten in Kurzarbeit. Lediglich zwei Beschäftigte hätten Präsente produziert, die Firmen an Ostern an ihre Mitarbeiter verschenken. Bereits Weihnachten mussten aufgrund des Lockdowns Waren im Wert von 30.000 Euro entsorgt werden.