Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hat die fehlenden Testkapazitäten für Besucher der Bundesgartenschau bedauert. Es sei absehbar gewesen, dass das erste Buga-Wochenende wegen der erforderlichen Corona-Schnelltests problematisch werde, sagte Bausewein MDR THÜRINGEN. Die bundesweite Notbremse sei zu kurzfristig in Kraft getreten. In der Kürze der Zeit habe man nicht die notwendigen Testkapazitäten aus dem Boden stampfen können.

Am Samstagvormittag warteten Viele vor dem Haus der sozialen Dienste in Erfurt auf einen Schnelltest. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt

An der Husenkirche in Bad Salzungen startet am Samstag eine Martin-Luther-Ausstellung. Die Freiluftausstellung kann das ganze Jahr über besichtigt werden. Sie entstand im Rahmen des Luther-Jubiläums 2021/2022. Mit der Schau soll auch die Husenkirche als ältester Kirchenbau im Werratal in den Fokus gestellt werden.