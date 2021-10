Thüringen | Bildungsministerium: Kein Mangel an Corona-Tests in Schulen

In Thüringen gibt es keinen Mangel an Corona-Tests für Schulen. Das sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums MDR THÜRINGEN. Weil der Verbrauch aber ungleich sei, könne es vereinzelt zu Engpässen kommen. Das war zu Wochenbeginn an der Europaschule in Erfurt der Fall. Dort konnten die für Dienstag geplanten Tests nicht durchgeführt werden. In solchen Fällen könnten sich die Schulen untereinander helfen, das könne von den jeweiligen Schulämtern koordiniert werden, hieß es.

Der Ministeriumssprecher kündigte an, dass Ende Oktober eine weitere Großbestellung von rund 770.000 Tests erwartet werde. Sie habe sich verzögert, weil Absprachen mit dem Finanzministerium länger dauerten als geplant. Um einen größeren Vorrat an Tests anlegen zu können, wurde nun bereits eine Folgelieferung in gleicher Größenordnung beantragt. Man rechne mit einer zügigen Freigabe der Mittel, so das Bildungsministerium.

Erfurt | Ein Gebäude - aber unterschiedliche Corona-Regeln in Umwelt- und Landwirtschaftsministerium

Obwohl das Thüringer Umweltministerium und das Thüringer Landwirtschaftsministerium in einem gemeinsamen Gebäude in Erfurt ansässig sind, gelten in dem Gebäude unterschiedliche Corona-Schutz-Regeln. Nach Angaben des Sprechers des Umweltministeriums besteht für die Mitarbeiter des Umweltministeriums derzeit keine Pflicht zum Tragen einer Maske. Es sei denn, der 1,5-Meter-Abstand könne nicht eigehalten werden.

Dagegen müssen die Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums im Haus Masken tragen. Eine Sprecherin dieses Ministeriums sagte, in ihrem Bereich gelten angesichts des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter strengere Regeln. Die Maskenpflicht bestehe genauso, wie in weiteren Gebäuden des Ministeriums im Erfurter Stadtgebiet. Zuerst hatte Bild über die unterschiedlichen Regeln in einem Gebäude berichtet.

Thüringen | Geringes Interesse für mobile Impfteams an Schulen