Auch in dieser Woche sind im Landkreis Greiz erneut zwei Busse unterwegs, in denen kostenfreie Corona-Schnelltests abgenommen werden. Sie machen am Montag in Kraftsdorf und Bad Köstritz Station; am Dienstag in Auma, Niederpöllnitz und Weida. Wer dabei positiv getestet wurde, bekommt gleich einen PCR-Test, der anschließend im Labor überprüft wird.