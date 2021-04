Nord­hausen | Kreis will Modellprojekt verlängern

Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) will auch in der kommenden Woche die Geschäfte im Kreis geöffnet lassen. Ein entsprechender Antrag ist am Donnerstagnachmittag beim Thüringer Gesundheitsministerium eingegangen. Der Landrat verweist dabei auf die niedrigen Inzidenzzahlen im Kreis Nordhausen. Zudem hätten sich die anfänglichen Schwierigkeiten bei dem Modellversuch in dieser Woche mit langen Wartezeiten bei den Schnelltestzentren inzwischen normalisiert. Weitere Testzentren seien geplant.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums soll spätestens bis Freitagmittag über den Antrag entschieden werden. Jedoch könne ein möglicher Beschluss von Ministerpräsidenten und Kanzlerin zu einem bundesweiten Lockdown am kommenden Montag das Nordhäuser Modell abrupt ausbremsen.

Thüringen | Ramelow für bundeseinheitliches Vorgehen bei Sputnik V

Die Thüringer Landesregierung will den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V nicht selbst bestellen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte MDR THÜRINGEN, er habe immer darauf gedrängt, Vorverträge für die Lieferung des Impfstoffes auf Bundesebene zu verhandeln. Das sei sinnvoller, als wenn jedes Bundesland einzeln Verträge abschließe. Die CDU und FDP im Landtag forderten Ramelow dagegen zum Handeln auf. Thüringen solle einen Vorvertrag für Sputnik abschließen, sagte der CDU-Fraktionschef Mario Voigt.

Thüringen | Wirtschaftsverbände gegen Testpflicht in Unternehmen

Nach der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen haben sich auch die IHK Erfurt und der Verband der Wirtschaft Thüringen (VWT) gegen eine Corona-Testpflicht für Unternehmen ausgesprochen. Der VWT erklärte, eine solche Testpflicht wäre eine "pauschale Misstrauenserklärung, für die es keine Grundlage gibt". Die Verbände verwiesen darauf, dass ein Großteil der Unternehmen freiwillig ihren Beschäftigten regelmäßige Corona-Tests anböten.

Die IHK Erfurt erklärte zudem, verpflichtende Tests würden die Unternehmen finanziell zusätzlich belasten. Die Beschäftigten sollten besser die zahlreichen Testzentren nutzen. Diese werden aus öffentlichen Kassen finanziert. Bundesweit wird angesichts hoher Corona-Infektionszahlen in der dritten Pandemiewelle eine Testpflicht für Beschäftigte in Unternehmen diskutiert.

Eisenach | Schulen und Kitas bleiben geschlossen

In der Wartburgregion bleiben Schulen und Kindergärten auch nach den Osterferien geschlossen. Nach Angaben des Landratsamtes ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter sehr hoch. Die Auslastung der Kliniken und der Intensivbetten bewegt sich laut Landrat Reinhard Krebs (CDU) am Limit. Es seien derzeit keine Beatmungsbetten mehr verfügbar. Er bezeichnete es als unverantwortlich, Schulen und Kindergärten in dieser Situation wieder zu öffnen. Betroffen ist neben dem Wartburgkreis auch die Stadt Eisenach. Eine Notbetreuung soll es wie bisher geben. Die neue Regelung muss noch vom Land genehmigt werden.

Schmölln | Bürgermeister fordert Testpflicht an Schulen