Eise­nach | Schulen und Kitas öffnen ab Donnerstag

In Eisenach können am Donnerstag wieder Schulen und Kindergärten öffnen. Die Stadtverwaltung teilte am Montag mit, dass wegen der gesunkenen Inzidenzwerte Schulen wieder zum Wechselunterricht zurückkehren können. Außerdem endet die Notbetreuung in den Kindergärten. Allerdings müssten sich die Eltern weiter auf einen eingeschränkten Betrieb einstellen, so die Stadt. Nach wie vor sind die Kitas nicht so lange geöffnet wie sonst. Auch gruppenübergreifende Aktionen sind noch nicht erlaubt.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) rief alle Einwohner dazu auf, weiter die Hygieneregeln einzuhalten. Wenige Infektionen könnten am Ende darüber entscheiden, ob Schulen und Kitas wieder schließen müssten, sagte sie. Auch für den Einzelhandel seien niedrige Inzidenzwerte wichtig. Wolf bat Eltern, bei den Corona-Tests mitzumachen. In Kindergärten sind sie freiwillig, in der Schule verpflichtend.

Greiz | Impf-Priorisierung für Feuerwehrleute

Der Landkreis Greiz will Feuerwehrleute beim Impfen priorisieren. Für sie werden Impfdosen aus dem Sonderkontingent des Landkreises vorgehalten, die bislang nicht von Eltern oder Einpendlern aus anderen Landkreisen genutzt wurden. Das teilte das Landratsamt mit. In den Impfstellen des Landkreises, wie in Zeulenroda-Triebes oder Greiz sind von der Kreisverwaltung entsprechende Namenslisten der Feuerwehrleute hinterlegt. Falls am Abend Impfdosen übrig bleiben sollten, könnten die Kameraden zeitnah informiert wer

Weimarer Land | Apolda muss Stadtratssitzung verschieben

Die Stadt Apolda muss ihren für Mittwoch geplanten Stadtrat pandemiebedingt verschieben. Die Inzidenzen seien nach wie vor zu hoch und das Risiko einer Ansteckung zu groß, sagte Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos). Man habe sich auf einen neuen Termin geeinigt. Am 2. Juni soll der Stadtrat nun tagen, unter anderem um den Nachtragshaushalt zu beschließen.

Der war nötig geworden, weil sich unter den Coronabedingungen vieles geändert habe. So habe es große Einbrüche unter anderem in der Einkommenssteuer gegeben, hieß es. Die Stadt Apolda befinde sich in der Haushaltssicherung. Ziel sei es, bis zum kommenden Jahr finanziell wieder auf eigenen Beinen zu stehen, so Bürgermeister Eisenbrand.

Alten­burger Land | Neue Testmöglichkeit in Schmölln

Ab Dienstag gibt es in Schmölln eine weitere Schnelltest-Möglichkeit. Jeweils Dienstag und Donnerstagvormittag macht ein Testbus des DRK auf dem Marktplatz Station. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Zudem können sich die Schmöllner kostenfrei im Johanniter-Zentrum in der Schloßstraße auf das Corona-Virus testen lassen.

Landrat Uwe Melzer (CDU) prüft derzeit, weitere Möglichkeiten im Gebiet Wieratal und Oberes Sprottetal anzubieten. Insgesamt gibt es im Altenburger Land derzeit 15 Testzentren oder mobile Testmöglichkeiten.

Schmal­kalden | Massives Polizeiaufgebot - Keine Demonstration am Montag

Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei am Montagabend die Innenstadt von Schmalkalden (Kreis Schmalkalden-Meiningen) abgesichert. Wie Polizeisprecherin Julia Kohl MDR THÜRINGEN sagte, sollte nach den Ausschreitungen bei dem "Hygienespaziergang" von vor einer Woche vor allem Präsenz gezeigt werden. Zu einem Spaziergang oder einer Kundgebung kam es nicht. Die Polizei zog nach zweieinhalb Stunden wieder ab.

Polizei Schmalkalden Bildrechte: Bettina Ehrlich

Laut Kohl wird nun die Lage weiter aktuell ausgewertet. Danach würden die Einsätze geplant. Trotzdem könne die Polizei nicht überall gleichzeitig sein. Gegen die mutmaßlichen Angreifer von Schmalkalden wird ihren Angaben nach weiter ermittelt. Hauptverdächtiger ist ein 44-jähriger Mann, der einen Polizisten angegriffen haben soll. Als die Beamten die Personalien von Teilnehmern kontrollieren wollten, war die Lage eskaliert. Weil zu wenige Beamte vor Ort waren, musste die Polizei ihren Einsatz vor einer Woche abbrechen. Der so genannte Hygienespaziergang war nicht angemeldet gewesen.

Rückblick: Corona-Ticker von Montag