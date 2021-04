Nieder­sachs­werfen | Harztorlauf abgesagt

Der für den 2. Mai geplante Harztor-Lauf in Niedersachswerfen (Kreis Nordhausen) ist abgesagt worden. Das teilte der Harztor-Lauf-Verein am Mittwochmorgen mit. Man habe sich bei einer emotionalen Vorstandssitzung am Dienstagabend so entschieden, heißt es. Noch vor wenigen Wochen waren die Veranstalter davon ausgegangen, den Lauf trotz der Pandemie austragen zu können. Angesichts zweier Startpunkte in Sophienhof und Ilfeld könnten die Abstandsregeln zu eingehalten werden, hieß es. Die Pläne seien mit Blick auf die aktuelle Entwicklung nicht zu halten, heißt es nun. Der Harztor-Lauf sollte zum siebten Mal ausgetragen werden.

Suhl | Eine Etage in Erstaufnahmestelle unter Quarantäne gestellt

Suhl. In der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Suhl ist eine komplette Etage vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden. Wie das Landesverwaltungsamt mitteilte, war eine 37-jährige Bewohnerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Da vor allem die Kinder auf der Etage engen Kontakt haben, sei eine sichere Nachverfolgung der Infektionswege nicht mehr möglich gewesen. Das Gesundheitsamt stellte daraufhin die gesamte Etage unter Quarantäne. Bei 136 Personen wurden PCR-Tests genommen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Im März 2020 war die komplette Erstaufnahme wegen Corona in Quarantäne, was zu heftigen Unruhen geführt hatte. Die Bewohner können sich seitdem auf einer eigenen Website über die Pandemie, die Hausordnung und Bildungsangebote informieren.

Thüringen | Rothe-Beinlich für Aufhebung der Impfreihenfolge

Die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion Astrid Rothe-Beinlich hat sich dafür ausgesprochen, die Impfpriorisierung aufzugeben und auch jüngere Menschen gegen das Coronavirus zu impfen. Es sei richtig gewesen, zuerst die Älteren zu schützen, sagte Rothe-Beinlich. Jetzt müsse es aber darum gehen, auch in die Breite zu impfen. Es habe sich gezeigt, dass die Corona-Mutationen vor allem auch Kinder ansteckten und damit auch deren Eltern stärker gefährdet würden. Bildrechte: MDR/Holger John

Die 47-Jährige kritisierte die Pläne der Bundesregierung für Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Es fehle an einer harten Testpflicht etwa für Unternehmen, wie sie sagte. Angesichts dieser Situation, dass weiterhin viele Menschen zur Arbeit gehen würden, sei es nötig, stärker in die Breite zu impfen. In Thüringen werden derzeit hauptsächlich Menschen aus den Prioritätsgruppen eins und zwei geimpft. Dazu zählen unter anderem Menschen über 80 und mit bestimmten Vorerkrankungen sowie beispielsweise Grundschullehrer und Erzieher. Der Freistaat weicht stellenweise von der Bundesimpfverordnung ab und lässt beispielsweise alle Polizisten impfen - auch solche mit Bürojobs. In einigen Landkreisen mit besonders hoher Inzidenz werden auch schon Menschen der Priorisierungsgruppe 3 geimpft.

Erfurt | Weitere Schnelltestzentren zum Buga-Start