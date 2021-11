In Erfurt haben sich am Montagabend etwa 180 Menschen zu einem Protest-Spaziergang getroffen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die Demonstration angemeldet und verlief friedlich. Auch in Hildburghausen hatten sich etwa 60 Menschen getroffen, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren. Dort wurde die Versammlung wegen der hohen Inzidenzwerte von der Polizei aufgelöst.

In Thüringen schränken mehrere Freizeiteinrichtungen ihre Öffnungszeiten für Besucher ein. So finden im Nationalpark Hainich ab sofort keine geführten Wanderungen mehr statt, die Nationalpark-Informationen in Kammerforst und auf dem Harsberg werden geschlossen, ebenso die Umweltbildungsstation. Das Nationalparkzentrum, der Baumkronenpfad und das Wildkatzendorf sollen nach derzeitigem Kenntnisstand mit 2G-Regel geöffnet bleiben. Auch das Thüringer Landesmuseum auf der Heidecksburg in Rudolstadt verkürzt die Öffnungszeiten. Geöffnet werde vorerst nur noch donnerstags bis sonntags von zehn bis 16 Uhr.