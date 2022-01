Die Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz verfügt derzeit über rund eine halbe Million Medien, die Hälfte davon steht zur regelmäßigen Ausleihe bereit. Die anderen Medien sind historische Bestände, darunter die berühmte Bibliotheca Amploniana oder auch etwa 7.000 DDR-Schallplatten. In der Vor-Corona-Zeit nutzten rund 520.000 Besucher das Angebot der Bücherei. 180.000 davon waren Online-Nutzer. Aktuell ist die Bücherei wegen der Pandemie geschlossen.

Hintergrund ist laut einem Sprecher des Landratsamtes in Meiningen eine unklare Formulierung in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes. Dort seien die Skilifte als Angebote des Freizeitsports geführt worden. Somit wäre die 2G-Regel verpflichtend. Mittlerweile habe das zuständige Ministerium allerdings klargestellt, dass die Skilifte in die Kategorie der Transportmittel eingeordnet wurden und somit für die Liftfahrt auch die 3G-Regel zulässig ist. Andere Skigebiete in Thüringen hatten sich bereits seit Saisonbeginn einheitlich für die 2G-Regel entschieden.

In Neuhaus am Rennweg gibt es am Mittwoch wieder Impfen ohne Termin. Wie ein Sprecher mitteilte, können sich Impfwillige zwischen 14 und 19 Uhr im Kulturhaus der Stadt melden. Geimpft wird mit den Vakzinen von Biontech und Johnson & Johnson. Mitzubringen sind der Ausweis, die Krankenversicherungskarte und - wenn vorhanden - das Impfheft. In Neuhaus am Rennweg gibt es seit Wochen zahlreiche Angebote für terminfreies Impfen.