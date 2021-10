Trotz steigender Corona-Infektionen will die Stadt Weimar vorerst auf strengere Regeln verzichten. Stattdessen forderte Oberbürgermeister Peter Kleine vom Land, die Testpflicht an Schulen und Kindergärten sofort wiedereinzuführen. Das aktuelle Infektionsgeschehen in Weimar habe seinen Schwerpunkt nachweislich in diesen Einrichtungen und als Folge in Familien. Strengere Regeln per Allgemeinverfügung würden aber andere Lebensbereiche wie Gastronomie, Hotels und Sport betreffen, die nicht die Ursache der steigenden Inzidenz seien, so Kleine. Seit Montag hat die Stadt 64 neue Corona-Infektionen registriert, die Hälfte davon in Schulen und Familien.