Der Landkreis hat am Freitag mit einer Inzidenz von 225,8 den höchsten Wert in Thüringen und nach einigen bayrischen Landkreisen den fünfthöchsten Inzidenzwert in Deutschland. Auch die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt mit 13,6 den zweiten Tag über der Grenze für die Warnstufe 3. Sollten im Kreis die beiden Werte auch den dritten Tag so hoch liegen, muss die Corona Warnstufe 3 ausgerufen werden.