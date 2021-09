Die vom Deutschen Roten Kreuz betriebene Schnellteststelle in Sonneberg verkürzt ihre Öffnungszeiten. Wie das Landratsamt mitteilte, können sich Bürger dort werktags ab sofort nur noch montags, mittwochs und freitags am Nachmittag zwischen 16.30 bis 18.30 Uhr testen lassen. Das bisherige Zeitfenster von 12.30 bis 14.30 Uhr entfalle. Außerdem hat die Teststelle den Angaben nach samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Grund für die verkürzten Öffnungszeiten sei die Wiederinbetriebnahme der PCR-Abstrichstelle, in der ebenfalls DRK-Mitarbeiter gebraucht würden.

Die Corona-Maßnahmen an den Schulen sollten aus Sicht des Jenaer Infektiologen Mathias Pletz auch im neuen Schuljahr nicht komplett aufgehoben werden. "Nach allem, was wir über Delta wissen, kann man es nicht einfach laufen lassen", sagte der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena der Deutschen Presse-Agentur.

Die Stadt Weimar erweitert ihr Corona-Testangebot. Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres werden alle acht Schnelltestzentren der Stadt am Wochenende geöffnet sein, die meisten auch am Sonntag. Die Stadt will insbesondere Schulkinder und Eltern sowie Reiserückkehrer ansprechen, die am Montag in den Alltag starten. Schnelltestzentren gibt es unter anderem in der Marcel-Paul-Straße in Weimar Nord, in Oberweimar und auf dem Campus der Bauhaus-Universität. Außer im Testzentrum Schöndorf ist kein Termin nötig. Die Tests sind kostenlos.