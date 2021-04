Jena | Hautärzte raten zu Desinfektionsmitteln statt Seife

Ständiges Händewaschen mit Seife in der Corona-Pandemie hat zu mehr Handekzemen geführt. Darauf weist die Deutsche Dermatologische Gesellschaft hin und empfiehlt, lieber zu Desinfektionsmittel zu greifen. "Die empfohlenen intensivierten Maßnahmen der Handhygiene bergen ein nicht unerhebliches Gesundheitsrisiko für die Entstehung von Handekzemen", sagte der Sprecher der Gesellschaft, Peter Elsner (Uniklinikum Jena) der Deutschen Presse-Agentur. "Natürlich gelten in der Pandemie die AHA-Regeln", betonte Elsner, "aber für eine gesunde Haut ist desinfizieren besser als einseifen." Seife löse die Fette aus der Haut, die natürliche Barriere des Körpers werde zerstört. Die Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Thema Infektionsschutz lesen sich anders: "Viele Infektionskrankheiten werden über die Hände übertragen", heißt es auf den Infoseiten. "Händewaschen ist eine einfache und wirksame Maßnahme, die vor einer Ansteckung schützen kann." Gerade in Zeiten von Krankheitswellen sei das besonders wichtig. Händewaschen mit Seife hilft gegen Krankheitserreger, belastet aber auch die Haut. (Symbolfoto) Bildrechte: imago images/Jochen Tack

Unstrut-Hainich-Kreis | CO2-Ampeln für alle Schulen im Kreis

Der Unstrut-Hainich Kreis testet derzeit an zwei Schulen sogenannte CO2-Ampeln. Die Sensoren messen den Kohlendioxid-Gehalt in der Raumluft. Die Messwerte sollen Rückschlüsse auf den Aerosolgehalt in den Unterrichtsräumen geben. Durch die Anzeige kann genauer bestimmt werden, wann gelüftet werden sollte, so das Landratsamt. Damit soll eine eventuelle Virenbelastung in der Atemluft verhindert werden. Zudem erhöhe eine Umgebungsluft mit weniger Kohlendioxid auch die Konzentrationsfähigkeit. Wie Landrat Harald Zanker (SPD) mitteilte, erhielt der Kreis rund 230.000 Euro Fördermittel vom Land, um bis Ende Mai alle Schulen mit solchen CO2-Ampeln auszustatten.

Sogenannte CO2-Ampeln sollen anzeigen, wann die Raumluft verbraucht ist. (Symbolfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Suhl | IHK ruft Unternehmen zum Testen auf

Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen sieht bei den Unternehmen eine große Bereitschaft zum freiwilligen Testen. Wie eine Sprecherin mitteilte, haben viele Unternehmen in den vergangenen Wochen erkannt, dass so Arbeitsausfälle verhindert werden können. Die IHK verwies am Mittwoch auf einen Bericht der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, wonach inzwischen 90 Prozent aller Unternehmen ihren Mitarbeitern Corona-Tests am Arbeitsplatz anbieten. Vor wenigen Wochen sei die Zahl noch deutlich geringer gewesen. Auch die Modellversuche in verschiedenen Städten hätten die Unternehmen motiviert, eigenverantwortlich zu handeln. Die Unternehmen hätten allerdings Probleme, genügend Tests zu beschaffen. Regelmäßig gebe es Engpässe und Lieferverzögerungen.

Erfurt | Zoo sagt alle Sommer-Veranstaltungen ab

Der Erfurter Zoo hat für diesen Sommer alle Feste abgesgat. Die Corona-Pandemie lasse eine Planung und Verträge mit Künstlern nicht zu, erklärt Zoopark-Direktorin Sabine Merz gegenüber MDR THÜRINGEN. Betroffen sind das Kinderfest im Juni und die Tropenächte Mitte Juli. Einzig die Eigenveranstaltungen im Herbst ohne Bühnenauftritte wie die "Erfurter Zootage" im Oktober und die "Magischen Lichternächte" im November seien noch nicht gestrichen. Hier sei man flexibel und könne die Veranstaltung je nach Pandemie-Lage auch um eine oder zwei Wochen verschieben.