In der Wartburgregion bleiben Schulen und Kindergärten auch nach den Osterferien geschlossen. Nach Angaben des Landratsamtes ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter sehr hoch. Die Auslastung der Kliniken und der Intensivbetten bewegt sich laut Landrat Reinhard Krebs (CDU) am Limit. Es seien derzeit keine Beatmungsbetten mehr verfügbar. Er bezeichnete es als unverantwortlich, Schulen und Kindergärten in dieser Situation wieder zu öffnen. Betroffen ist neben dem Wartburgkreis auch die Stadt Eisenach. Eine Notbetreuung soll es wie bisher geben. Die neue Regelung muss noch vom Land genehmigt werden.

Der Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade (SPD) fordert eine Corona-Testpflicht an Thüringer Schulen. In einem offenen Brief an Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) schrieb er, freiwillige Tests seien kein sicherer Weg. Am Präsenzunterricht in den Schulen sollten nur Schüler teilnehmen dürfen, die zuvor negativ getestet wurden. Ansonsten könne nur online am Unterricht teilgenommen werden, fordert Schrade.