Thüringen will an den vielen bisher eingeräumten Ausnahmen im Fall von Schulschließungen festhalten. So sollen laut Biludngministerium Kinder und Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. Auch Förderschulen bleiben geöffnet und Förderschüler im gemeinsamen Unterricht können ebenfalls weiter in die Schulen gehen. Die Bundes-Schulnotbremse sieht auch vor, dass Abschlussklassen weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. In Thüringen sei im Gespräch, dass dies etwa auch für Viertklässler gelten soll. Auch die zehnten Klassen der Gymnasien sollen in die Schulen gehen dürfen, um sich auf die Besondere Leistungsfeststellungsprüfung (BLF), eine Pflichtprüfung zum Schuljahresende, vorzubereiten. Elfte Klassen, die sich bereits im Kurssystem der Sekundarstufe II befinden, sollen ebenfalls kommen dürfen.