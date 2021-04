Die neuen Bundes-Infektionsschutzregeln beinhalten auch eine Testpflicht an Schulen. In Thüringen gilt ab sofort außerdem ein Betretungsverbot für Ungetestete. Schüler oder Lehrer, die sich nicht regelmäßig auf eine Coronavirus-Infektion testen, dürfen nicht mehr in die Schulen, Schüler nicht mehr betreut werden. Pro Woche sind zwei Tests erforderlich. Dafür sollen die nach Ministeriumsangaben "angebotenen" Selbsttests genutzt werden. Auch eine Bescheinigung über einen Corona-Test, die nicht älter als 48 Stunden ist wird am Testtag anerkannt.

Zuletzt waren Tests für Schulen in Thüringen wegen Lieferproblemen knapp geworden. Nach Ministeriumsangaben wurden inzwischen zusätzlich drei Millionen Selbsttests über das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bestellt. Außerdem sollen in den nächsten Tagen 500.000 Spucktests und 150.000 Lollitests an die Schulen verteilt werden. In Kindergärten müssen die Träger und Kommunen seit dieser Woche Kindern und Erzieherinnen zweimal wöchentlich einen Selbsttest anbieten. Dieser ist bisher freiwillig.

Zusätzlich gilt Maskenpflicht im Unterricht. Trotz massiver Kritik verteidigt Bildungsminister Holter diese Entscheidung: "Ein sicherer Schulbetrieb wird ohne Maske nicht funktionieren", sagte er am Mittwoch in Erfurt. Unmittelbar zuvor hatte Holter etwa 42.000 Unterschriften vom Initiator einer Petition entgegengenommen, die sich gegen die Maskenpflicht der Schüler während des Unterrichts richtet. Das Tragen von Masken sei jedoch ein unverzichtbarer Baustein im Hygienekonzept des Landes, um so viel Präsenzunterricht wie möglich sicherzustellen, unterstrich der Minister.

