Geschlossen bleiben müssen die Schulen und Kindergärten aller Landkreise und kreisfreien Städte, deren Inzidenz in den vergangenen drei Tagen die 165 überschritten hat. Das betrifft in Thüringen am Montag 17 Kreise und Städte. Am Dienstag schließt auch die Stadt Weimar ihre Einrichtungen.