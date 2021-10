Der größte Teil dieser Nothilfen kam Vereinen und Einrichtungen in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport zugute, die zusammen mehr als zwölf Millionen Euro erhielten. Weitere Gelder floßen an Vereine in den Bereichen Soziales, Kunst und Medien. Für die Nothilfen hatte das Land mehrere Hilfs-Programme aufgelegt, deren Antragsfrist größtenteils zum Wochenende ausläuft. Bildungsträger, Sozialverbände und Geburtshäuser können noch bis Ende November Corona-Nothilfen beantragen.