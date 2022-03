Nach der ersten Woche hat der neue Impfstoff des US-Herstellers Novavax in Thüringen bislang kaum Auswirkungen auf die Corona-Impfzahlen gehabt. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) am Montag mitteilte, sind in den ersten sieben Tagen 1.500 Dosen des Mittels Nuvaxovid verimpft worden - davon 500 am ersten Impftermin am 28.2. und 1.000 weitere am Samstag.