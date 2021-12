Die Stadt Erfurt hat einen neuen Höchststand von Corona-Infektionen an einem Tag erreicht. Die Behörden meldeten 443 neue Fälle an einem Tag. Während der gesamten Pandemie gab es in Erfurt noch nie so viele Fälle innerhalb von 24 Stunden. Am Dienstag hatte sich das Gesundheitsamt mit einem Hilferuf an die Einwohner gewandt. Anlass ist die angespannte Personalsituation in Kliniken und Pflegeheimen. Die Stadt sucht nun Freiwillige, die bei Corona-Tests und Impfungen helfen.