Wartburg­kreis | Hotelbetreiberin scheitert mit Corona-Klage vor OLG

Die Betreiberin eines Hotels im Wartburgkreis bekommt von ihrer Versicherung kein Geld wegen coronabedingter Ausfälle. Das Oberlandesgericht wies in der vergangenen Woche die Klage in zweiter Instanz zurück. Schon im Januar hatte das Landgericht Meiningen ebenso geurteilt.

Konkret ging es um 64.000 Euro, die die Hotelbetreiberin von der Versicherung haben wollte. Zwischen März und Mai vergangenen Jahres habe sie keine touristischen Übernachtungen anbieten können, das sei ein Betriebsschließungsschaden, und der sei im Versicherungsvertrag enthalten, so das Argument der Klägerin. Das Oberlandesgericht sah das anders. Es entschied, dass es keinen Anspruch gebe. Der Versicherungsfall sei nicht eingetreten.

Die Begründung: Der Hotelbetrieb wurde nicht insgesamt verboten, Übernachtungen zum Beispiel für Geschäftsreisende waren weiterhin erlaubt. Die Richter verwiesen zudem darauf, dass in den Jahren 2018 und 2019 der Anteil an Geschäftsreisenden im Hotel sogar höher war als der an Touristen. Deshalb könne von einer faktischen Betriebsschließung keine Rede sein. Eine Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen.

Jena | Bürgerstifung gedenkt der Corona-Opfer und veröffentlicht Appell

Mit einem offenen Brief will die Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland noch vor Weihnachten ein Zeichen setzen gegen die sogenannten Corona-Spaziergänge. Wie eine Sprecherin sagte, sollen die Geduld und das Leiden der großen Mehrheit der Bevölkerung in den Fokus gerückt werden. Am Mittwochnachmittag wird eine Leine mit 113 Weihnachtssternen auf dem Marktplatz gespannt - ein Stern für jedes Corona-Opfer in der Stadt. Zudem haben die Menschen die Möglichkeit, auf der Online-Plattform change.org den Aufruf zu unterzeichnen.

Thüringen | Bislang kein Omikron-Nachweis im Abwasser

Im Thüringer Abwasser ist die Omikron-Variante des Coronavirus bisher nicht nachgewiesen worden. Das sagte der Leiter des Projekts Abwasser-Monitoring, Silvio Beier. Bis Mitte Dezember seien erst wenige Proben mit einem hinweisgebenden Verfahren auf die neue Variante untersucht worden - noch ohne Befund.

Das Unternehmen Analytik Jena und die Bauhaus-Universität Weimar hatten im Oktober das Projekt "SARS-CoV-2-Abwassermonitoring in Thüringen" begonnen. Mit mehreren 100.000 Euro fördert das Land die Analyse von Proben aus 21 Kläranlagen auf das Coronavirus. Beier gab an, dass im Januar Abwasser in allen 21 Kläranlagen auf Omikron untersucht würden. Dann könne man helfen, der Verbreitung der neuen Virus-Variante nachzugehen.

Weitere Fälle von Omikron-Variante