Der Thüringer Notfallkoordinator und Klinikdirektor für Intensivmedizin am Uniklinikum Jena, Michael Bauer, befürchtet in den nächsten Wochen Personalausfälle in den Krankenhäusern wegen der Omikron-Variante des Coronavirus. Bauer sagte MDR THÜRINGEN, er habe weniger Sorge um schwere Omikron-Verläufen bei Patienten als um durch Quarantäne wegbrechendes Personal im kritischen Sektor.