Trotz Pandemie will Mosbach im Wartburgkreis in diesem Jahr das 825-jähriges Bestehen feiern. Am Wochenende haben Mitglieder der Vereine und der Kirchgemeinde am Ortseingang ein Schild aufgestellt. Bereits seit Sommer wird das Fest gemeinsam geplant. Es soll am 20. März mit einem Heimatabend in der Triftberghalle beginnen. Sie wurde gerade erst nach dem verheerenden Unwetter vom vergangenen Juni fertig saniert. Ende Mai ist ein Festwochenende unter anderem mit Umzug, Waldbadfest und Familienwandertag geplant.