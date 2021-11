Teils klärten Krankenhäuser Verlegungen aber auch untereinander und ohne Informationen an die Planungsbehörden, teilte das Ministerium mit. Man könne also nicht ausschließen, dass das in Grenznähe stattfinde. Der Regiomed-Klinikverbund, der Häuser in Bayern und Südthüringen betreibt, erklärte etwa, dass ein Austausch auch unabhängig von der Pandemie immer stattfinde.