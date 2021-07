Nach wie vor, so Stadtsoziologe Marcel Helbig, würden viele Menschen gern in Städte ziehen und wohnen wollen - daran habe auch die Corona-Pandemie nichts geändert. So würden dort Vorteile wie eine breite Gastronomie, die Möglichkeit wegzugehen, aber auch zahlreiche kulturelle Angebote überwiegen. Allerdings ziehe es die Menschen zum Teil immer mehr in die Speckgürtel der Städte, weil es insbesondere in Erfurt, Jena und Weimar kaum noch leere Wohnungen gebe, so Helbig. 2020 habe es aber nicht nur in diesen Städten, sondern auch in Gotha, Eisenach, Nordhausen, Ilmenau, Suhl und Mühlhausen weniger Zuzüge als 2019 gegeben. Einzig die Stadt Gera verzeichnete im vergangenen Jahr mit 3.600 Zuzügen mehr als 2019 (+26).