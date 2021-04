Ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr - junge Menschen entscheiden sich in der Zeit um das Studium oder die Ausbildung oft für den gemeinnützigen Dienst. Das FSJ ist eine Zeit der beruflichen Orientierung. Ein großer Teil der Aktiven ist im FSJ "Soziales, Kultur und Sport" tätig - etwa in Pflegeheimen, Behindertenwerkstätten, Schulen und Kindergärten oder Sporteinrichtungen.

Auf die Zahl der aktiven Freiwilligen in Thüringen hat die Corona-Pandemie keinen Einfluss. In Thüringen gibt es derzeit 683 Plätze in verschiedenen Einrichtungen zur Ableistung eines FSJ "Soziales, Kultur und Sport", die mit Mitteln des Freistaats und des Europäischen Sozialfonds finanziell unterstützt werden. 670 davon sind besetzt, nur 13 Stellen in ganz Thüringen sind offen.

Während in Corona-Zeiten Probleme um Schule, Studium und Ausbildung allgegenwärtig sind, haben auch die FSJler ihre Sorgen. Damit wenden sich die Freiwilligen an ihre Träger, wie die Buntstiftung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Im ersten Lockdown waren es eher Fragen, die Einrichtungsschließungen betrafen, sagt Andrea Büßer von der Buntstiftung MDR THÜRINGEN.

Die Corona-Pandemie hat einen stabilisierenden Effekt auf das FSJ-Thüringen. Ein Corona-Knick lässt sich nicht erkennen, im Gegenteil. Die Zahl der Abbrüche ist geringer als in den Jahren vor Corona. Auch für den kommenden FSJ-Jahrgang im Herbst ist die Bewerberlage stabil. "Vermutlich auch aus Mangel an Alternativen und weil sich Abiturienten gegen ein Studium in digitaler Form entscheiden. Die Hoffnung bleibt, dass nach Corona wieder ein "richtiges" Studium möglich sei. In der Zwischenzeit absolvieren die Jugendlichen bevorzugt ein FSJ", so Büßer.