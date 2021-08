Ein weit verbreitetes Problem in den Thüringer Gesundheitsämtern ist der Mangel an Amtsärzten. In einigen Regionen des Freistaats sind Stellen seit Monaten unbesetzt. Einen möglichen Grund sehen die Gesundheitsämter in der im Vergleich unterdurchschnittliche Bezahlung im öffentlichen Dienst. Das Land sei mehrfach auf die Situation hingewiesen worden.

Bundeswehr hilft aus

Personelle Verstärkung holten sich die Ämter zudem von der Bundeswehr. Auch der Kreis Hildburghausen, der kein neues Personal im Gesundheitsamt einstellte, nutzte die Hilfe der Soldaten. Darüber hinaus investierten die Kommunen in neue Computertechnik, vor allem für die Kontaktnachverfolgung. Aber: Etliche Kreise und Städte beklagen auch, dass es ihnen nicht gelingt, qualifiziertes Personal zu finden. Bei der Kontaktnachverfolgung kamen oftmals Soldaten der Bundeswehr zum Einsatz. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Stadt Erfurt beispielsweise sucht dringend Amtsärzte. Die Bewerbungssituation sei katastrophal, sagte eine Sprecherin MDR THÜRINGEN. Medizinerstellen seien in den Bereichen Gesundheitsschutz und sozial-psychiatrischer Dienst ausgeschrieben. Seit Monaten könnten diese nicht besetzt werden. Trotz der angespannten Situation könnten im Gesundheitsamt momentan aber alle Aufgaben erledigt werden. Die Stadt hat in den zurückliegenden Monaten nach eigenen Angaben sieben neue Stellen geschaffen. Darüber hinaus gibt es Helfer aus anderen Behörden und Ämtern und sogenannte Scouts, die zum Beispiel für die Kontaktnachverfolgung eingesetzt werden. Um die Technik erweitern zu können, wurden zudem Fördermittel in Höhe von 58.000 Euro beantragt.

Trotz Personalmangels im Gesundheitsamt sieht sich die Stadt Weimar in der Pandemie-Bekämpfung gut aufgestellt. Im Gesundheitsamt gebe es derzeit noch Hilfe durch befristetes Personal, zudem seien Mitarbeiter aus anderen Ämtern temporär abgestellt worden. Freie Stellen gibt es laut Stadt momentan nicht, bis Ende kommenden Jahres sollen aber weitere dreieinhalb Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Bedarf sei jedoch deutlich höher.

Den Gesundheitsämtern in Nordthüringen fehlen ebenfalls Amtsärzte. Das hat die Umfrage von MDR THÜRINGEN ergeben. Obwohl Stellen ausgeschrieben seien, gebe es kaum interessierte Mediziner. Der Kyffhäuserkreis brauche neben Ärzten auch Hygieneinspektoren und Sozialarbeiter. Dennoch sehen sich die Landkreise personell gut auf eine mögliche vierte Pandemiewelle vorbereitet. So hat der Landkreis Nordhausen die Mitarbeiterzahl im Gesundheitsamt fast verdoppelt und kann nun auf 50 Beschäftigte zurückgreifen. Personalmangel ist ein Problem vieler Thüringer Gesundheitsämter. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Auch im Unstrut-Hainich-Kreis konnte Personal eingestellt werden, bisher aber nur mit befristeten Verträgen. Im Gesundheitsamt des Eichsfeldkreises wurden in diesem Jahr zwar zehn neue Stellen geschaffen, davon konnten bisher aber nur vier besetzt werden. Auch technisch sei einiges passiert, heißt es aus den Landratsämtern. Sie verweisen auf neue Hard- und Software und zusätzliche Handys; das sei vor allem bei der Kontaktnachverfolgung außerordentlich wichtig.

Eineinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie hat der Landkreis Hildburghausen den Personalbestand im Gesundheitsamt nicht dauerhaft aufgestockt. Bei steigenden Fallzahlen könnten Helfer aus anderen Fachämtern geholt werden, hieß es aus dem Landratsamt. Das habe schon in den vergangenen Monaten gut funktioniert.

Außerdem habe man noch bis März kommenden Jahres acht sogenannte Scouts, also Helfer, die in diesem Bereich mitarbeiteten. Trotzdem rechnen die Verantwortlichen auch bei einer vierten Infektionswelle nicht mit einem ähnlich hohen Aufwand wie während der zweiten oder dritten Welle. Technisch und organisatorisch sei der Landkreis mittlerweile sehr viel besser aufgestellt. In Hildburghausen sieht man sich für eine weitere Corona-Welle besser aufgestellt als zuvor. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Der Wartburgkreis und der Landkreis Gotha sehen sich auf eine verschärfte Corona-Lage im Herbst und Winter vorbereitet. So wurden beispielsweise im Gesundheitsamt Gotha knapp acht Stellen neu eingerichtet. Auch technisch sieht sich die Behörde den Anforderungen gewachsen. 60.000 Euro seien in IT-Technik investiert worden, zudem gebe es eine Bürgerhotline. Kritisch ist die Situation dagegen bei den Stellen für Ärztinnen und Ärzte im Gesundheitsamt. Trotz Dauerausschreibungen gelinge es nicht, Mediziner für den öffentlichen Dienst zu gewinnen.

Dieses Problem kennt man im Wartburgkreis nicht. Entgegen der Situation in anderen Landkreisen habe man neun angestellte Ärztinnen und Ärzte, heißt es aus dem Landratsamt in Bad Salzungen. Trotzdem würden weiterhin Fachleute für das Gesundheitsamt gesucht, die Stellenanzahl solle im kommenden Jahr noch einmal angehoben werden. Auch auf steigende Corona-Infektionszahlen im Herbst will der Wartburgkreis schnell reagieren, der Personalbestand könne wenn nötig kurzfristig angepasst werden. Im Wartburgkreis will man das Personal des Gesundheitsamtes aufstocken. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Auch in den Ostthüringer Gesundheitsämtern fehlt es an Amtsärzten. Das zeigt die MDR-Umfrage. So meldet etwa das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Medizinerstellen könnten zum Teil seit Jahren nicht besetzt werden. Für die dauerhaft ausgeschriebene Stelle eines Psychiaters etwa habe es seit Jahren nicht eine einzige Bewerbung gegeben. Im Vergleich zu anderen ärztlichen Tätigkeiten sei die Bezahlung im öffentlichen Dienst unterdurchschnittlich, heißt es zur Begründung. Man habe mehrfach das Land auf die Situation hingewiesen und gefordert, die Tarifsituation deutlich zu verbessern.

Auch das Landratsamt Greiz meldet eine dauerhaft vakante Amtsarztstelle. Im Saale-Orla-Kreis sind zwei Arztstellen nicht besetzt. In Jena wird hingegen kein weiterer Amtsarzt gesucht, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit.