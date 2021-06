Normalerweise unterliegt die Vergabe von Forschungsgeldern strikten Qualitätskontrollen beispielsweise durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG. Um Gelder für ihre Projekte zu erhalten, müssen Wissenschaftler vorab ihre Vorarbeiten, Ziele und den Nutzen ihrer geplanten Forschung nachweisen. Das ist in der Regel ein aufwändiger Prozess. Viele Projekte werden zunächst abgelehnt. Das ist der übliche Weg der Wissenschaft in Deutschland. In der jetzigen Pandemie war einiges anders. Es musste schnell gehen.