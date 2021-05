40 Tage nach Ostern feiern Kirchen mit dem Fest "Christi Himmelfahrt" die Rückkehr des wiederauferstandenen Jesus zu Gott, normalerweise mit Wallfahrten, Freiluftgottesdiensten und Wanderungen. Die bekannte katholische Männerwallfahrt zur Kapelle Klüschen Hagis (Eichsfeldkreis) nimmt in diesem Jahr eine andere Form an. Gläubige können einen Stationenweg an der Kapelle besuchen - unter Einhaltung von Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Im Augustinerkloster Erfurt wird ein Himmelfahrtsgottesdienst gefeiert, der Teil der dezentralen Veranstaltungen zum ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main ist.