Die Wirren eines Freitags

Ab dem 12. Februar 2021 verdichten sich die Informationen, dass Schulen und Kitas möglicherweise doch nicht erst nach Ostern öffnen, sondern bereits im März.

Vier Tage später, am 16. Februar 2021, gibt das Bildungsministerium bekannt, dass Kindergartenkinder und Grundschüler ab dem 22. Februar wieder in die Einrichtungen zurückkehren können. Ab dem 1. März sollen Fünft- und Sechstklässler folgen, alle anderen Klassenstufen können in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren, wenn im Gebiet die Inzidenz sieben Tage lang unter 100 liegt. Die Verordnung soll am Freitag, 19. Februar, in Kraft treten.

Die Verantwortlichen beginnen den Schul- und Kitaalltag vorzubereiten. An besagten Freitag, drei Tage vor dem Start, wird die neue Allgemeinverfügung am Mittag verschickt. Zwei Stunden später wird sie jedoch zurückgerufen, mit dem Vermerk, dass diese Fehler enthält und nicht verwendet werden darf. Ab Punkt 5f soll alles ignoriert werden.

Eine Schulleiterin aus dem Weimarer Land: "Weitere Stunden später wurde die neue, richtige Fassung eingestellt - mit einem völlig geänderten Punkt 5g. Die meisten Schulen erfahren von dieser neuen Version erst am Wochenende (oder am Montag)." Der Grund: Alle Verordnungen und Allgemeinverfügungen können nur über das Thüringer Schulportal abgerufen werden. Da dort nicht jeder Schulleiter und Lehrer zu jedem Zeitpunkt eingeloggt ist, erhalten diese in solchen Fällen eine "Infomail zur eingestellten Portalinformation". Diese hatte das Ministerium am besagten Freitag jedoch versäumt zu verschicken und versendete die Mail erst am Samstagnachmittag.

Vom Pandemiegeschehen getrieben: Bildungsminister Helmut Holter. Bildrechte: imago images/pictureteam

Brisanter Inhalt

Die Schulleiterin: "Nur wer sich trotzdem ins Portal eingeloggt hatte am Freitagnachmittag, sah bereits die neue korrigierte Allgemeinverfügung und welch Überraschung, Punkt 5g wurde entfernt, die anderen rückten einfach nach." Besonders brisant: Punkt 5g sah Wechselunterricht vor, wenn die Inzidenz von 100 an sieben Tagen infolge überschritten wurde.