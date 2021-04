Im Pandemiejahr 2020 haben Steuerzahler in Thüringen im Bundesvergleich erneut am längsten auf ihren Einkommensteuerbescheid gewartet. Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung des Bundes der Steuerzahler hielten sie ihren jährlichen Steuerbescheid im Schnitt nach einer Bearbeitungszeit von 62 Tagen in den Händen.