Die Verwendung von Öko-Lebensmitteln in Kantinen und beim Schulessen sei in Thüringen noch relativ gering, sagt Janssen. Länder wie Dänemark seien hier viel weiter. Das große Problem sei, dass besonders das Essen in Schulen oder Kindergärten möglichst günstig sein solle. Das werde oft über vorverarbeitete Lebensmittel ermöglicht.

Janssen sagt, dass Ökoanteile bis zu 30 Prozent in vollwertigem Kantinenessen auch ohne gravierende Preissteigerungen ermöglicht werden könnten. In anderen Bundesländern gebe es bereits staatliche Vorgaben, was den Anteil von regionalen und bestenfalls ökologischen Lebensmitteln betrifft. Hier müsse sich in Thüringen noch einiges bewegen.